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Galatasaray'ı derbide 1-0 öne geçiren golü 217 bin kişi izledi

Galatasaray'ı derbide 1-0 öne geçiren golü 217 bin kişi izledi
Galatasaray'ı derbide 1-0 öne geçiren golü 217 bin kişi izledi

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 31'inci haftasında atılan 31 gol, 513 bin kez izlendi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması da Galatasaray-Beşiktaş derbisi oldu.

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'de Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasının en popüler golü Galatasaray'ın yıldızı Henry Onyekuru'dan geldi. Uygulama üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında atılan toplam 31 gol, 513 bin kez izlenirken sarı-kırmızılıları Beşiktaş derbisinde 1-0 öne geçiren gol, 217 bin kez takip edildi. 

237 bin kişi izledi
Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu uygulama sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Galatasaray-Beşiktaş derbisi oldu. 2-0 ev sahibi takımın galibiyeti ile tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 237 bin kişi izledi.

4 büyük ligin maçları da GollerCepte'de
Yapılan bilgilendimede; GollerCepte uygulamasında, futbolseverleri Avrupa'nın en önemli ligleri olarak bilinen Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve İngiltere Premier Lig'in de 4-5 dakikalık maç özetlerini yayınlıyor. Ayrıca uygulama üzerinden, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon başında kullanılmaya başlanan görüntülü video hakem sistemi olan VAR görüntülerine de erişilebiliyor.  

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