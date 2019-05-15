Galatasaray'ı Rize karşısında 1-0 öne geçiren golü 197 bin kişi izledi

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'de Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasının en popüler golü Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli'den geldiği duyuruldu. Yapılan bilgilendirmede; uygulama üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında atılan toplam 32 gol, 484 bin kez izlenirken sarı-kırmızılıları Rize deplasmanında 1-0 öne geçiren gol, 197 bin kez takip edildi.

221 bin kişi izledi

Ayrıca; geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı olduğu açıklandı. 3-2 konuk takımın galibiyeti ile tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 221 bin kişi izledi.