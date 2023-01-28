Galatasaray'ın bileği bükülmüyor

GİRESUNSPOR 0-4 GALATASARAY
Maçtan Dakikalar
9. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topu alan Mauro Icardi'nin ceza sahası içinin sağ çaprazında yaptığı vuruşta kaleci Onurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
24. dakikada korner kullanan Giresunspor'da Savicevic'in ortasında iyi yükselen Arias'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
37. dakikada Lucas Torreira'nın ortasında Barış'ın indirdiği topu alan Mertens, ceza sahası içinde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.
39. dakikada Sainz, kanattan ceza sahası için girip topu Sergio'ya pas verdi. Sergio'nun çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
43. dakikada Ramon Arias'ın Mauro Icardi'ye yaptığı faul sonrası VAR'a giden hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi.
45. dakikada penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi'nin vuruşunda kaleci Onurcan meşin yuvarlağı çıkardı.
45+3. dakikada Galatasaray rakip kaleye baskı kurarken defanstan seken topu kaleci Onurcan kurtarmaya çalışırken kale alanı içinde topu alan Mertens meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1
48. dakikada Giresunspor'un kullandığı kornerde savunmadan seken topa ceza yayı üzerinde bulunan Sainz gelişine vurdu. Top yerden sekerek direğin yanından dışarı çıktı.
60. dakikada Galatasaray'da Kerem, rakip oyuncudan topu alarak kanattan hızla ilerledi. Kerem'in pasını alan Icardi, ceza yayında bulunan Dubois'e atardı. Dubois'nun ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
74. dakikada Sainz'in pasını alan Savicevic'in kaleye yerden vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
79. dakikada Icardi'in orta sahadan derinlemesine gönderdiği topla savunma arkasına sarkan Rashica, hızla ceza alanına girdi. Rashica'nın vuruşunda kaleci Onurcan meşin yuvarlak kurtardı.
89. dakikada Rashica, rakip oyuncudan topu alarak ceza sahasına girdi. Kaleci Onurcan ile karşı kalan Rashica, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3
90+5. dakikada Rashica'nın pasını alan Yunus, ceza sahasının köşesinden sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-4
Stat: Çotanak
Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Candaş Elbil, Yiğit Arslan
Giresunspor: Onurcan, Alper (Doğan Can dk. 88 ?), Arias, Kadir (Senghor dk. 80 ?), Hayrullah, Sainz, Görkem (Murat Cem dk. 78 ?), Savicevic, Sergio, Bajic, Kuwas (Rahmetullah dk. 88 ?)
Yedekler: Ferhat, Talha, Arda, Mert Han, Şahin, Faruk Can
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Emin Bayram, Leo Dubois, Lucas Torreira (Berkan Kutlu dk. 69), Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz (Yunus Akgün dk. 82), Dries Mertens (Juan Mata dk. 69), Kerem Aktürkoğlu (Milot Rashica dk. 69), Mauro Icardi (Bafetimbi Gomis dk. 88 ?)
Yedekler: Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Emre Taşdemir, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Dries Mertens (dk. 45+3), Leo Dubois (dk. 60), Milot Rashica (dk. 89), Yunus Akgün (dk. 90+5) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Ramon Arias, Riad Bajic, Vukan Savicevic (Giresunspor)
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