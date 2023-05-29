Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, milli takıma davet edildi



İtalya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi yarı final ve final maçı aday kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun ismi de listede yer aldı.

Teknik Direktör Roberto Mancini'nin belirlediği aday kadroda şu isimler bulunuyor:

“Donnarumma, Meret, Vicario, Baschirotto, Bonucci, Buongiorno, Di Lorenzo, Florenzi, Gatti, Spinazzola, Toloi, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Verratti, Zaniolo, Berardi, Chiesa, Gnonto, Immobile, Raspadori, Retegui, Zaccagni.”

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