Galatasaray'ın L.Moskova maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci haftasında yarın TSİ 20.55'te başlayacak mücadelede deplasmanda Lokomotiv Moskova ile oynayacak. Moskova'ya bugün gidecek olan sarı-kırmızılılarda kamp kadrosu da belli oldu.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."