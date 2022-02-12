Galatasaray'ın pilot takımına şok: Hükmen mağlubiyet isteniyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta mücadelesinde ligin son sırasında yer alan Niğde Anadolu FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Adıyaman FK, stadın zeminini görünce tam anlamıyla isyan etti. Aynı zamanda Galatasaray'ın pilot takımı olan Niğde Anadolu FK'nın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği ifade edilirken, ev sahibi ekibin hükmen mağlup olması için federasyona başvuruda bulunuldu.

Aslan: “Sürecin doğru ilerlemesini istiyoruz”

Saha zeminini gördükten sonra tam anlamıyla şok yaşadıklarını ve futbolcuların sağlığı nedeniyle takımı sahaya sürmek istemediklerini ifade eden Adıyaman FK Sportif Direktörü Alper Aslan, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada “Federasyona başvurumuzu avukatımız aracılığıyla yaptık. Maçın ertelenmesini değil sürecin doğru ilerlemesini istiyoruz. Stat patates tarlasına dönmüş. Sezon sonuna kadar burada maç oynanmaz. Biz 7 saatlik otobüs yolculuğuyla geldik. 5 gün sonra yine Ankara'ya maça gideceğiz. Ankara'da Etimesgut maçını oynadıktan sonra yine 3 gün sonra maça çıkacağız. Bu maçın ertelenmesini istemiyoruz. Aksi durumunda bizim maç programımız daha da sıkışacak. Otobüs kiraladık, iki gün otel masrafı harcadık. Bizim bu deplasman maliyetimiz 50 bin TL'ye çıkacak. Bu maç başka şehirde oynanacaksa bunun kararının bugün alınması gerekir” ifadelerini kullandı.

“Niğde Anadolu FK'nın hükmen mağlup olmasını istiyoruz”

Niğde Anadolu FK'nın üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmeyen saha zemininin tarlaya dönüştüğünü ifade eden Alper Aslan, “Niğde Anadolu FK'nın hükmen mağlup olmasını talep ediyoruz. Çünkü üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyerek bu haldeki stadyumda maç oynanmasını istiyorlar. Şehirde başka stat yok. En yakın yer Nevşehir. 1000 KM yol yaptık ve futbolcuların yorgunluğu var. 13 günde 4 maç oynamış olacağız. İngiltere'deki futbol takviminde bile bu şekilde bir program yok” diyerek federasyonun bu maçla ilgili olarak hızlı bir karar vermesini istediklerini ifade etti.

Bozhan Memiş