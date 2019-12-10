İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray'ın PSG maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın PSG maçı kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın PSG maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında oynayacağı Paris Saint Germain maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte, Adem Büyük, Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Yunus Akgün kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Paris Saint Germain maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Adem Büyük ve Yunus Akgün Paris Saint Germain maçı kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın Fransa'da oynayacağı Paris Saint Germain maçının kamp kadrosu şu şekilde:

“Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina."

 

 

 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.