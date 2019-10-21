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Galatasaray'ın rakibi Real Madrid'de son durum

Galatasaray'ın rakibi Real Madrid'de son durum
Galatasaray'ın rakibi Real Madrid'de son durum

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Real Madrid, gruplarda 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. İspanyol temsilcisi, La Liga’da da 9 haftada 5 kez kazanırken, 1 defa mağlup oldu, 3 kez de berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak İspanyol ekibi Real Madrid, Avrupa'da bu sezon 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Paris Saint Germain'a deplasmanda 3-0 yenilen Madrid, evinde Club Brugge ile de 2-2 berabere kaldı.

Ligde ilk yenilgisini aldı
İspanyol ekibi, La Liga'da geride kalan 9 haftada ilk yenilgisini geçtiğimiz cumartesi günü Mallorca deplasmanında aldı. Real Madrid, 9 hafta sonunda ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 18 puanla lider Barcelona'nın ardından ikinci sırada bulunuyor.

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Yaz transferinde 307 milyon Euro harcadı
Fransız teknik adam Zinedine Zidane'nın çalıştırdığı Real Madrid'in futbolcularının toplam piyasa değeri 1 milyar 200 milyon Euro olarak dikkat çekiyor. Eflatun-beyazlılar, yaz transfer döneminde de tam 307 milyon Euro harcadı. Yaptığı transferler içerisinde en fazla parayı Eden Hazard'a veren Madrid ekibi, Belçikalı futbolcuyu kadrosuna katmak için kulübü Chelsea'ye 100 milyon Euro ödedi.

Real Madrid'in 21 kişilik kamp kadrosunda Luka Modric, Gareth Bale ve Luca Vazquez sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

Oğuzhan Ort

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