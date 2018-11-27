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Galatasaray'ın Rus takımları ile 10. maçı

Galatasaray'ın Rus takımları ile 10. maçı
Galatasaray'ın Rus takımları ile 10. maçı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Rusya temsilcileri ile bugüne kadar 9 mücadeleye çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 2 kez galip gelirken, 5 kez de mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında Galatasaray, Rusya'da Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Rus ekipleri ile 10. müsabakasına çıkacak. Aslan, Rus takımlarına karşı ilk karşılaşmasını 1971-1972 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda CSKA Moskova ile evinde oynadı ve 1-1 berabere kaldı.

4 farklı Rus takımıyla karşılaştı

Galatasaray, bugüne kadar Avrupa Kupaları'nda Rus ekiplerinden CSKA Moskova, Torpedo Moskova, Spartak Moskova ve Lokomotiv Moskova ile oynadı. Bu dört takımla toplam 9 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar sahadan 2 kez galip ayrılırken, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu. İki mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray söz konusu 9 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde ise 15 gol gördü.  

Oğuzhan Ort

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