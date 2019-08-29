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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi Monaco'da yapıldı. Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, A Grubu'nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu. Kura çekimine 4. torbadan giren Galatasaray A Grubu'nda yer aldı. Sarı-kırmızılı ekibin rakipleri, Fransa'dan Paris Saint-Germain, İspanya'dan Real Madrid ve Belçika'dan Club Brugue oldu. 

Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Gruplar şöyle: 

A Grubu 

Paris Saint-Germain
Real Madrid
Club Brugge
Galatasaray

B Grubu 

Bayern Münih
Tottenham
Olympiakos
Kızılyıldız

C Grubu 

Manchester City
Shakhtar Donetsk
Dinamo Zagreb
Atalanta

D Grubu 

Juventus
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Lokomotiv Moskova

E Grubu 

Liverpool
Napoli
Salzburg
Genk

F Grubu 

Barcelona
Borussia Dortmund
Inter
Slavia Prag

G Grubu 

Zenit
Benfica
Lyon
RB Leipzig

H Grubu 

Chelsea
Ajax
Valencia
Lille  

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