Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu. Kura çekimine 4. torbadan giren Galatasaray A Grubu'nda yer aldı. Sarı-kırmızılı ekibin rakipleri, Fransa'dan Paris Saint-Germain, İspanya'dan Real Madrid ve Belçika'dan Club Brugue oldu.

Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Gruplar şöyle:

A Grubu

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Club Brugge

Galatasaray

B Grubu

Bayern Münih

Tottenham

Olympiakos

Kızılyıldız

C Grubu

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Dinamo Zagreb

Atalanta

D Grubu

Juventus

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Lokomotiv Moskova

E Grubu

Liverpool

Napoli

Salzburg

Genk

F Grubu

Barcelona

Borussia Dortmund

Inter

Slavia Prag

G Grubu

Zenit

Benfica

Lyon

RB Leipzig

H Grubu

Chelsea

Ajax

Valencia

Lille