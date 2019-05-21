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Galatasaray'ın şampiyonluğunu gökyüzünde kutladılar

Galatasaray'ın şampiyonluğunu gökyüzünde kutladılar
Galatasaray'ın şampiyonluğunu gökyüzünde kutladılar

2018-2019 futbol sezonu Süper Ligde Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kapadokya'da balonlar Galatasaray bayrakları ile havalandı.

Galatasaray hafta sonunda Başakşehir'i 2-1 mağlup etmesinin ardından ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın 22.şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından tüm yurtta olduğu gibi Kapadokya bölgesinde de coşkuyla kutlandı. Anatolian Balloonsta balon pilotu olan Eray Bora'da Galatasaray'ın şampiyonluğunu gökyüzünde balon sepetine astığı Galatasaray bayrağı ile turistler ile birlikte kutladı. 

Anatolian Balloons firmasında balon pilotu olarak görev yapan Eray Bora, “ Tüm Türkiye'de Galatasaray'ın 22.şampiyonluğunu ilan etmesi büyük bir coşkuyla kutlandı. Bizde Kapadokya'da gökyüzünde balon turumuza katılan yerli ve yabancı turistler ile şampiyonluk coşkusunu kutladık. Galatasaray'ı tekrardan tebrik ediyoruz” dedi.

Coşkun Sağlamdin 

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