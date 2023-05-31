İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında döner bıçaklı kavga

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında döner bıçaklı kavga
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında döner bıçaklı kavga

Galatasaray’ın şampiyonluğunun ardından Ankara’da kutlama yapan taraftarlar trafikte döner bıçaklı kavgaya karıştı.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında döner bıçaklı kavga - Tıkla İzle

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yenmesi ile şampiyon olması kesinleşti. Ankara'da oynanan maçın ardından taraftarlar kutlama yapmak için sokaklara çıktı. Galatasaray taraftarları kutlama yaparken trafikte bulunan bir araç sürücüsü ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile kavgaya dönüşen olayda taraftarlar sürücüyü araçtan indirmek istedi ve otomobile saldırdı. Otomobil sürücüsü ise aracından döner bıçağı ile inerek karşılık verdi. Olay yerinde bulunan bekçiler hızla bıçaklı saldırgana müdahale etti.

Musa Enes Aksakal
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.