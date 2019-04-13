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Galatasaray'ın şampiyonluk parolası hazır

Galatasaray'ın şampiyonluk parolası hazır
Galatasaray'ın şampiyonluk parolası hazır

27. haftayı geride bırakan Sportoto Süper Lig’de şampiyonluk yarışı her geçen hafta kızışıyor. Üst sıralara oynayan takımların inişli çıkışlı sonuçları puan sıralamasına etki ediyor. Lider Başakşehir'in son maçında aldığı sonuçla Galatasaray, şampiyonluk yolunda kritik bir yola girdi. Cimbom 7'de 7 yaparsa ipi göğüsleyen taraf olacak.

28. Haftanın önemli ve zirveye etki edebilecek karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş – Başakşehir maçında, ev sahibi Beşiktaş, geriden gelerek rakibi karşısında galibiyete ulaştı. Bu sonucun ardından şampiyonluğun ipi Galatasaray'ın eline geçmiş oldu.

Beşiktaş'a yenilen lider Başakşehir, 61 puanla zirvede bulunurken onu 55 puanla Galatasaray izliyor.
Fenerbahçe karşılaşması dahil 7 maçı kalan Galatasaray, Kadıköy'den galibiyetle çıkarsa aradaki puan farkını 3'e düşerecek. 33. Haftada Başakşehir'le karşılaşacak olan Sarı kırmızılılar, rakibini yenerse ikili averaj da üstünlüğü eline alarak liderlik koltuğuna oturacak.

Galatasaray'ın kalan maçları:

Fenerbahçe (D)
Kayserispor (E)
Konyaspor (D)
Beşiktaş (E)
Rizespor (D)
Başakşehir (E)
Sivasspor (D)

Başakşehir'in kalan maçları:

Çaykur Rizespor (E)
Göztepe (E)
Sivasspor (D)
Ankaragücü (E)
Galatasaray (D)
Alanyaspor (E)

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