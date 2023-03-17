Galatasaray'ın serisine Konyaspor son verdi

Maçtan Dakikalar

13. dakikada sağ kanattan çizgiye kadar inen Mahir Emreli'nin kale önüne doğru sert çevirdiği topu son anda kaleci Muslera kontrol etti.

17. dakikada Oliveira'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Icardi'nin kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

23. dakikada Oliveira'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Icardi'nin uzak direğe doğru yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

29. dakikada yapılan ortada seken topa ceza sahası içi sağ çaprazında Boey'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

31. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem'in pasında Rashica topu rakibinden kurtarıp vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 0-1

45+5. dakikada Kerem'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Kaan'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

50. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

57. dakikada Calvo'nun sol kanattan yerden kale önüne gönderdiği topa Abdülkerim topa müdahale etti. Bu oyuncunun ters vuruşunda kaleci Muslera son anda meşin yuvarlağı kontrol etti.

60. dakikada Oliceira'nın sağ kanattan arka direğe doğru kullandığı serbest vuruşta Icardi'nin kafa vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.

62. dakikada Paz'ın derin pasıyla savunma arkasına sarkan Soner'in sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-1

72. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahasına gönderilen topu savunmadan sekti ve arka direkte Soner'in önünde kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

75. dakikada Calvo'nun derin pasıyla sol kanattan ceza sahasında topla buluşan Mahir'in dar açıdan yaptığı vuruşta top uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

76. dakikada ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Zaniolo'nun sert şutunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.

90+3. dakikada Paz'ın sol kanattan ceza yayına doğru gönderdiği topta müsait pozisyondaki Oğulcan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Furkan Ürün

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis (Paz dk. 33), Mahir Emreli (Oğulcan Ülgün dk. 79), Pozuelo (Diouf dk. 46), Moreno (Muric dk. 75), Muhammet Demir (Çekiçi dk. 75)

Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Mehmet Ali Büyüksayar, Cebrail Karayel

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Dubois (Yunus Akgün dk. 85 ?), Oliveira (Mata dk. 80), Berkan Kutlu (Torreira dk. 79), Barış Alper Yılmaz (Zaniolo dk. 55), Rashica (Gomis dk. 86 ?), Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Yedekler: Okan Kocuk, Adekugbe, Emin Bayram, Hamza Akman, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Rashica (dk. 31) (Galatasaray), Soner Dikmen (dk. 62), Oğulcan Ülgün (dk. 90+3) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Mahir Emreli, Ahmet Oğuz, Calvo, Çekiçi, Oğulcan Ülgün, Sehic (Konyaspor), Berkan Kutlu, Icardi, Boey, Muslera (Galatasaray)

Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin - Arda Akın Akkoca

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.