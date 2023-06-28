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Galatasaray'ın stat isim sponsoru Rams Global oldu

Galatasaray'ın stat isim sponsoru Rams Global oldu
Galatasaray'ın stat isim sponsoru Rams Global oldu

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Anadolu topraklarından çıkıp uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.


Galatasaray'ın stat isim sponsoru Rams Global oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Detaylarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında duyuracağımız anlaşma dünya standartlarında sponsorluk geliriyle de Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak. Bu anlaşmanın ilklerin ve enlerin kulübü Galatasaray'ımıza, gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası Rams Global'e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz” denildi.

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