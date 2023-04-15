Galatasaray'ın teknolojik atılımları meyvelerini veriyor

Galatasaray, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamaya geçirmeyi sürdürüyor. Kaleci departmanının VR gözlüklerle refleks ve odaklanma çalışmalarının ardından geçtiğimiz günlerde futbolseverler sarı-kırmızılı futbolculara takılan kameralar sayesinde Juan Mata ve Yunus Akgün'ün gözünden antrenman izleme fırsatı buldu.

Teknolojik gelişmeleri takip eden Galatasaray, Avrupa'nın önemli kulüplerinin kullandığı zıplayan barajı, futbol takımının antrenmanlarında kullanmaya başladı. Rakip takımdaki oyuncuların boylarına göre ayarlanabilen baraj aynı zamanda otomatik olarak zıplayabiliyor ve futbolculara maç pratiğini bire bir yaşatabiliyor. Zıplayan barajın gerçekçiliği, futbolcuların başarılı atış yapma zorunluluğunu da arttırıyor. Sarı-kırmızılılar, son teknoloji barajın meyvelerini almaya başladı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanan Kayserispor maçında frikikten gol atmıştı.

Oğuzhan Ort

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