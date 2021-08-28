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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi programı belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi programı belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi programı belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar grubun ilk karşılaşmasında 16 Eylül'de İtalyan ekibi Lazio'yu konuk edecek.

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağı Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya maçlarının fikstürü açıklandı. Sarı-kırmızılılar gruplara 16 Eylül'de sahasında İtalyan ekibi Lazio ile oynayacağı mücadele ile başlayacak.

Aslan daha sonra sırasıyla Marsilya ve Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Grubun 4. ve 5. mücadelesinde Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray deplasmandaki Marsilya maçı ile grupları tamamlayacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

16 Eylül
19.45 Galatasaray - Lazio

30 Eylül
22.00 Marsilya - Galatasaray

21 Ekim
22.00 Lokomotiv Moskova - Galatasaray

4 Kasım
19.45 Galatasaray - Lokomotiv Moskova

25 Kasım
19.45 Galatasaray - Marsilya

9 Aralık
22.00 Lazio - Galatasaray
 

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