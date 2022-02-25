Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nun kuraları çekildi. UEFA'nın İsviçre Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde son 16 eşleşmeleri belirlendi. Türkiye'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Galatasaray'ın ise son 16 turundaki rakibi Barcelona oldu. Son 16 turu müsabakalarında ilk maçlar 10 Mart Perşembe günü oynanacakken, rövanş karşılaşmaları ise 17 Mart Perşembe günü gerçekleşecek.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda çekilen kuraların ardından oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Rangers - Kızılyıldız

Braga - Monaco

Porto - Lyon

Atalanta - Bayer Leverkusen

Sevilla - West Ham United

Leipzig - Spartak Moskova

Galatasaray - Barcelona