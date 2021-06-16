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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Hollanda ekibi PSV Eindhoven eşleşti. İlk maçlar 20-21 Temmuz, rövanş ise 27-28 Temmuz’da oynanacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu - Tıkla İzle

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nun kura çekimi, UEFA'nın İsviçre Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi. Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne bu turdan dahil oldu. Şampiyonlar yolu ve lig yolu olarak iki ana kısma ayrılan toplam 26 takımın katıldığı kura çekiminde Galatasaray, lig yolunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile eşleşti.

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İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz'da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. İkinci eleme turunu atlayan takımlar, üçüncü eleme turuna, sonrasında play-off turuna, play-off turunu kazanan takımlar ise UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.

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