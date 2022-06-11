Galatasaray'ın yeni başkanı belli oluyor!

Galatasaray Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurulu Galatasaray Lisesi'nde başladı. Genel kurulda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu sarı-kırmızılıların yeni başkanı olmak için yarışıyor.

İŞTE ŞU ANA KADAR AÇILAN SANDIK SONUÇLARI

1. sandık: Dursun Özbek: 97 - Eşref Hamamcıoğlu: 76

2. sandık: Dursun Özbek: 107 - Eşref Hamamcıoğlu: 113

3. sandık: Dursun Özbek: 92 - Eşref Hamamcıoğlu: 98

4. sandık: Dursun Özbek: 86 - Eşref Hamamcıoğlu: 106

5. sandık: Dursun Özbek 63: - Eşref Hamamcıoğlu: 122

6. sandık: Dursun Özbek: 71: - Eşref Hamamcıoğlu: 121

7.sandık Dursun Özbek: 80 - Eşref Hamamcıoğlu: 95

8. sandık: Dursun Özbek: 91 - Eşref Hamamcıoğlu: 85

9. sandık: Dursun Özbek: 65 - Eşref Hamamcıoğlu: 64

10. sandık: Dursun Özbek: 74 - Eşref Hamamcıoğlu: 93

11. sandık: Dursun Özbek: 81 - Eşref Hamamcıoğlu: 70

12. sandık: Dursun Özbek: 84 - Eşref Hamamcıoğlu: 98

Toplantı öncesinde konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, görev sürecindeki ekip arkaşlarına teşekkür etti. Elmas, ayrıca iki başkan adayına da başarılar diledi.

Kongrede ilk olarak seçim divan başkanlığına Asena Yılmazkaya Dinçbaylı seçildi ve başkanlık divanı belirlendi. Daha sonra saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Son olarak da sandıklarında görev alacak kişiler belirledi.

4 BİN 459 ÜYE OY KULLANDI

Galatasaray Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı ve oy sayımına geçildi. Seçimde toplam 4 bin 459 sarı-kırmızılı üye oy kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 15.00 itibarıyla sona erdi ve oy sayımına geçildi.

Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan 24 sandık, görevliler tarafından sayım için Tevfik Fikret Salonu'na getirildi.

Genel kurulda oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyeden 4 bin 459'unun sandığa gelerek oylarını kullandığı açıklandı.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu

