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Galatasaray'ın yeni şarkısı kupa maçında tanıtılacak

Galatasaray'ın yeni şarkısı kupa maçında tanıtılacak
Galatasaray'ın yeni şarkısı kupa maçında tanıtılacak

Sarı-kırmızılı tribünlerin merakla beklediği "Sahibisin Kalbimin" şarkısı yarın taraftarların beğenisine sunulacak.

Galatasaray'ın yeni şarkısı kupa maçında tanıtılacak - Tıkla İzle


Son dönemde yaptığı şarkılarla müzik dünyasında adından sıklıkla bahsettiren Vibe Global, şampiyonluk yolunda dolu dizgin giden Galatasaray için özel bir şarkı yaptı.
“Sahibisin Kalbimin” isimli şarkı 5 Nisan Çarşamba günü Nef Stadyumu'nda Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında taraftarların beğenisine sunulacak. Üst üste 14 maç kazanarak Spor Toto Süper Ligi rekorunu kıran Galatasaray 23. şampiyonluğu için kenetlendi.
Vibe Global etiketi ile dijital marketlerde yer alacak, “Sahibisin Kalbimin” isimli şarkının yapımcılığını Özgür Mısral, aranjesini Soner Kırmızıgül üstlendi. Şarkının söz ve müziğini ise Enes Çapalar yaptı.

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