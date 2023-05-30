Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluğu basın toplantısında Okan Buruk'la kutladı

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 3 sezonluk aranın ardından ligin bitimine iki hafta kala 23. şampiyonluğuna ulaştı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, şampiyonluktan dolayı mutlu olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Zor bir deplasman olduğunu söylemiştim. Ankaragücü, hem oyuncularıyla hem taraftarlarıyla güçlü bir camia. Bunu da iç saha maçlarında net olarak ortaya koyan bir takım. İlk yarı golü bulsak da, pozisyonlara girsek de yediğimiz gol ve verdiğimiz pozisyonlar oldu. Oyun genel olarak bizim gol bulabileceğimiz bir şekilde geçmesi gerekiyordu. İkinci yarıda da attığımız gollerle doğru bir şekilde maçı bitirdik.”

“Cumhuriyetin yüzüncü yılında kupayı Ankara'da kazanmak bizim için çok değerli”

Şampiyonluğun Cumhuriyetin 1000. yılında ve Ankara'da kazanılmasının çok değerli olduğunu vurgulayan Buruk, “Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Uzun bir yol yürüdük ve bugün bunun finaliydi. Şampiyonluğu kazanarak Galatasaray taraftarını, beni, başkanımızı, yönetimimizi, tüm camiamızı mutlu ettiği için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onlar benim için çok önemli ve değerli. Bugün de bunu net şekilde gösterdiler. Camiamız için de hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyetin yüzüncü yılında kupayı Ankara'da kazanmak bizim için çok değerli. 30 Mayıs 1993'te futbolcu olarak burada ilk şampiyonluğumuzu yaşadık. Bugün de tam 30 sene sonra Galatasaray Teknik Direktörü olarak ilk şampiyonluğumu yaşıyorum. Mutluyum, gururluyum” diye konuştu.

“Derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız”

Ligde karşılaşacakları Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan deneylim teknik adam, “Önümüzdeki hafta Fenerbahçe derbisi var. Dinleneceğiz ve tekrar derbiye hazırlanacağız. O maçı da en iyi şekilde tamamlayıp, ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Oğlum için bu şampiyonluk çok önemliydi”

Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Buruk, “Maçtan sonra Icardi'nin kulağına ne söylediniz?” sorusuna, “Ona teşekkür ettim. Bu sene çok emek verdi. Oğlum için bu şampiyonluk çok önemliydi. Çok istiyordum. Hepimiz burada bir aile olduk ve önemli roller aldık. O da burayı, beni, ailemi, Galatasaray'ı sahiplendi. Çok önemli bir oyuncu” cevabını verdi.

Şampiyon hocaya sulu kutlama

Sarı-kırmızılı futbolcular, Okan Buruk konuştuğu sırada basın toplantısı odasına girerek ellerindeki suları teknik direktörlerinin üzerine döktü. Büyük coşku yaşayan Buruk ve öğrencileri şampiyonluklarını tezahüratlarla kutladı. Sarı-kırmızılı futbolcuların ve Okan Buruk'un üzerindeki 23. şampiyonluk tişörtleri ise dikkat çekti.

Cem Geçim - Hakan Karaduman - Mehmet Kalay - Muhammed Musab Gümüşer - Berkay Hasan Karayakas



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.