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Galatasaraylı futbolculardan Omar Elabdellaoui'ye ziyaret

Galatasaraylı futbolculardan Omar Elabdellaoui'ye ziyaret
Galatasaraylı futbolculardan Omar Elabdellaoui'ye ziyaret

Galatasaraylı futbolcular, yeni yıl kutlamaları sırasında elinde havai fişek patladığı için tedavi gören takım arkadaşları Omar Elabdellaoui’yi hastanede ziyaret etti.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanmıştı. Elabdellaoui'yi kaldığı hastanede takım arkadaşları yalnız bırakmadı. Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile yapacakları maç öncesi son antrenmanını yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmandan sonra 29 yaşındaki futbolcuyu ziyaret etti. Futbolcuların yanı sıra teknik ekipten Levent Şahin, Fadıl Koşutan ile kulüp personelleri de Elabdellaoui'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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