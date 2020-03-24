Galatasaraylı futbolculardan Terim ve Albayarak'a geçmiş olsun mesajları



Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, korona virüs testleri pozitif çıkan Teknik Direktör Fatih Terim ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sarı-kırmızılı futbolcuların sosyal medya hesaplarından paylaştığı geçmiş olsun mesajları şöyle:



"Birçok savaş kazandın. Her zaman kazandığını, bir kez daha herkese göster. Hocam hepimiz seni çok seviyoruz."

"Geçmiş olsun Fatih hocam, sen her şeyi kazandın. Bunu da kazanacaksın. Yanındayız. Geçmiş olsun Abdurrahim başkanım, yine o neşeli günlerimize döneceğiz. Yanındayız."

"Sevgili Fatih hocam, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Rabbim daha sağlıklı bir şekilde başta ailenize,camiamıza ve bütün sevdiklerinize kavuştursun.Her vakit dualarımızdasınız."

"Bismillahi yübrike min külli yesfike ve min şerri hasidin, ve min şerri külli zi ayn.” Duanın anlamı: Allah'ın adıyla. Allah sana bütün hastalıklardan şifa versin."

"Hocam, siz bir ulusa her zaman ve her şartta güçlü kalmayı, asla pes etmemeyi öğrettiniz. Bu zorluğu da aşarak yeniden birlikte olacağımıza eminim. Biz çocuklarınız, yanınızdayız!"

"Çok geçmis olsun hocam!!!! Hemen iyileşirsin inşallah. "

"Dualarım tüm hastalarımızla beraber. İnşallah her şey normale dönecek. Hocam Fatih terim in ve ikinci başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın en kısa sürede hastalığı atlatmalarını diliyorum. Tüm doktorlarımıza ve hemşirelerimize yardım edebilmek ve güvende olmak için lütfen evde kalalım. "

"Bu zor günler de geçecek hocam. Daha nice başarılara koşacağız. Seninleyiz ve bir kez daha #BirlikteYeneceğiz"

"Sevgili Hocam, Allah acil şifalar versin. En kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanızı diliyoruz. Dualarımız sizinle."

"Bu zorluğun da üstesinden geleceksin hocam Fatih Terim. Her zamanki gibi güçlü ve kararlı ol! Allah'tan sana acil şifalar vermesini diliyorum."

"İnşallah en kısa sürede iyileşeceksin. Tanrıya inanıyor ve gücüne güveniyorum hocam."

"Tüm dualarım seninle hocam, iyileşmeni diliyorum. "

"Vazgeçmemeyi biz sizden öğrendik hocam, daha kazanacağımız çok şampiyonluklar, kaldıracağımız çok kupalar var bu zorluğun da üstesinden hep birlikte geleceğiz #birlikteyenecegiz #FatihTerim"

"Geçmiş olsun hocam."

"Geçmiş olsun hocam. Sen gerçek bir savaşçısın, en kısa sürede aramıza döneceğine inanıyorum."