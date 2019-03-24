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Galatasaraylı genç futbolcu Beknaz Almazbekov'dan fair-play örneği

Galatasaraylı genç futbolcu Beknaz Almazbekov'dan fair-play örneği
Galatasaraylı genç futbolcu Beknaz Almazbekov'dan fair-play örneği

14 Ligi 25. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan maçta sarı-kırmızılı futbolcu Beknaz, fair-play örneği göstererek haksız kazandığını düşündüğü penaltıyı dışarı attı.

4 Ligi 25. hafta maçında Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşılaştığı İstanbulspor'u Beknaz Almazbekov ve Baran Demiroğlu'nun golleri ile 2-0 mağlup etti. Maçta büyük fair-play örneği sergilendi. İkinci yarıda bir pozisyonda sarı-kırmızılı futbolculardan Beknaz ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Tuğçe Duman, penaltı kararı verdi. Beknaz hakeme 'Bir şey yok' dedi ama hakem penaltı noktasını gösterdi. Genç futbolcu, topu beyaz noktaya koydu ve ardından da dışarıya attı. Takım arkadaşları ve rakip takım futbolcuları daha sonra Beknaz'ı tebrik etti.

Maç sonu Galatasaray U14 Teknik Sorumlusu Ali Keleşoğlu yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da bir gelenektir iyi futbolcu olmanın yanında iyi insan olmak. O pozisyonda bizimle de göz göze geldi. Yanlış karardı. Bizce de penaltı yoktu, o nedenle Beknaz çok güzel bir hareketle topu dışarı attı. Bize öğretileni biz de oyuncularımıza aktarıyoruz" diye konuştu.  

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