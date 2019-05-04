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Galatasaraylı taraftar derbi hakeminden şikayetçi oldu, takipsizlik verildi

Galatasaraylı taraftar derbi hakeminden şikayetçi oldu, takipsizlik verildi
Galatasaraylı taraftar derbi hakeminden şikayetçi oldu, takipsizlik verildi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem olarak görev yapan Ali Palabıyık hakkında şikayet üzerine “görevi kötüye kullanma” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi.

Kadıköy'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 14 Nisan 2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçının hakemi Ali Palabıyık'ın maç sırasında kasıtlı olarak yanlış kararlar verdiğini belirten Galatasaray taraftarı C.M. (32), Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sundu. Dilekçede, Ali Palabıyık'ın maç sırasında kasıtlı olarak yanlış kararlar vermek suretiyle görevini kötüye kullandığı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği belirtildi.

Şikayet üzerine Palabıyık hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Savcılıktan takipsizlik kararı

Soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi. Kararda, Ali Palabıyık'a atılı bulunan suçların yasal unsurlarının olayda gerçekleşmediği, müsabaka hakemlerinin müsabaka sırasında vermiş olduğu kararlar ile ilgili değerlendirme yapma yetki ve görevinin savcılığa ait olmadığı belirtildi. Şüphelinin, kasten görevini kötüye kullanma suretiyle hatalı kararlar verdiğine ilişkin iddianın soyut ve genel nitelikte olduğu, bu iddianın somut bilgi ve belgelere dayanmadığını kaydedildi.  

Gamze Erdemir
 

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