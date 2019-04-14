Galatasaraylı taraftarlar stada geldi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbi mücadelesi için sarı-kırmızılı taraftarlar, Seyrantepe'de toplanıp, 30 otobüsle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi. Stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı sarı-kırmızılı taraftarlar, yanlarında getirdikleri sahte paraları yerlere atarak Fenerbahçe'nin "Fener ol" kampanyasına gönderme yaptılar. Stadyuma girişte yoğunluk dikkat çekerken, bazı taraftarlar arasında da gerginlik yaşandı.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu