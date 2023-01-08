Galatasaraylı taraftarlar, takımlarını coşkuyla karşıladı

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 mağlup etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, galibiyet coşkusunu Florya Metin Oktay Tesisleri önünde takım otobüsü karşılayarak yaşadı. İl Güvenlik Kurulunca alınan karar nedeniyle tribünlerde yerini alamayan Galatasaraylı taraftarlar, galibiyeti kutlamak için Florya Metin Oktay Tesislerine akın etti. Taraftarlar takım otobüsünü meşaleler ve tezahüratlarla karşılayarak adeta bir bayram havası yaşadı. Kutlamalar geç saatlere kadar sürdü.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.