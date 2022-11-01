Galerici esnafı banka kredilerinde yeni düzenleme bekliyor

İkinci el otomobil piyasası neredeyse durma noktasına geldi. Galericiler sitesinde esnaf adeta sinek avlarken, vatandaş araçlara yaklaşmakta güçlük çekiyor. Birçok kişinin araç satın alırken kullandığı banka kredileri de şu günlerde vatandaşa fayda sağlamıyor. Yüksek faiz oranlarının yanı sıra düşük vade sayısı vatandaşın durumunu olabildiğince zorlarken, kasko bedelinin yüzde 30 kadarına kredi verilmesi şartları iyice olumsuz kılıyor.

Vatandaşın krediler konusunda yaşadığı sıkıntının ikinci el araç piyasasını durdurduğunu belirten Eskişehir Oto Galericileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Haluk Olcay, “Merkez bankasının faiz indirimini diğer bankaların da uygulaması ve vadelerin uzatılması gerekiyor” dedi.

Ali Furkan Çetiner - Bahadır Turgut



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