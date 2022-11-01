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Galericilerde 'Togg' heyecanı

Galericilerde 'Togg' heyecanı
Galericilerde 'Togg' heyecanı

Galerici Ahmet Yurtlu, yerli otomobil Togg’un banttan indirilmesini sevinçle karşıladıklarını söyleyerek, “Togg kendi segmentindeki araçların hepsinin pabucunu dama atacak” dedi.

Galericilerde 'Togg' heyecanı - Tıkla İzle

Yerli elektrikli otomobil Togg'un banttan indirilmesi, Kayseri'deki galerici sevindirdi. Galerici Ahmet Yurtlu, Togg'un hem ülkede hem de dünyada çok ses getirdiğini söyleyerek, “Togg hem ülkemizde hem de dünyada çok ses getiren bir proje oldu. Taahhüt edilen zamanda banttan inecek olması, özellikle lansmanının 29 Ekim'e denk getirilmesi çok güzel bir ivme kazandırdı. Türkiye'de bir heyecan uyandırdı ve insanlar artık beklemeye başladı. Artık ‘Togg alacağımız için aracımı satıyorum' diyenleri duymaya başladık. Devrim'den sonra yaşadığımız yol kazalarının ardından geç kaldığımız süreçti” dedi.

Ali Göç
 

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