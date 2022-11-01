Galericilerde 'Togg' heyecanı

Yerli elektrikli otomobil Togg'un banttan indirilmesi, Kayseri'deki galerici sevindirdi. Galerici Ahmet Yurtlu, Togg'un hem ülkede hem de dünyada çok ses getirdiğini söyleyerek, “Togg hem ülkemizde hem de dünyada çok ses getiren bir proje oldu. Taahhüt edilen zamanda banttan inecek olması, özellikle lansmanının 29 Ekim'e denk getirilmesi çok güzel bir ivme kazandırdı. Türkiye'de bir heyecan uyandırdı ve insanlar artık beklemeye başladı. Artık ‘Togg alacağımız için aracımı satıyorum' diyenleri duymaya başladık. Devrim'den sonra yaşadığımız yol kazalarının ardından geç kaldığımız süreçti” dedi.

Ali Göç



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.