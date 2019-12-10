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Galeriden otomobili çalan, eski çalışan çıktı

Galeriden otomobili çalan, eski çalışan çıktı
Galeriden otomobili çalan, eski çalışan çıktı

Manavgat ilçesinde galeriden otomobil hırsızlığı olayını, galerinin eski çalışanlarından S.İ.’nin gerçekleştirdiği belirlendi. S.İ., Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, hasarlı bir şekilde bulunan otomobil sahibine teslim edildi.

Manavgat Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir otomobil galerisinden 6 Aralık tarihinde gerçekleştirilen otomobil hırsızlığı olayı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çözüldü.
İş yeri önünde park halinde bulunan aracın anahtarı ile birlikte çalınması suretiyle meydana gelen hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Asayiş Büro ekipleri, hırsızlık olayından 3 gün sonra hırsızlık olayını iş yerinin eski çalışanlarından S.İ.'nin gerçekleştirdiğini belirleyerek, şahsı gözaltına aldı. Çalınan otomobil ise Sarılar Mahallesi'nde hasarlı bir şekilde bulunarak sahibine teslim edildi.

İfadesinde iş yerine akşam muayyen saatlerde çalıştığı dönemden kalma anahtarla girdiğini ve panoda bulunan anahtarla aracı iş yeri önünden aldığını itiraf eden S.İ., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, şahsın alınan toksikoloji raporunda kanında uyuşturucu tespit edilirken, hakkında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

Arif Kaplan
 

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