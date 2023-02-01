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Galibiyet 3'lüsü Lucas Torreira'dan

Galibiyet 3'lüsü Lucas Torreira'dan
Galibiyet 3'lüsü Lucas Torreira'dan

Spor Toto Süper Lig'de evinde Ümraniyespor'u mağlup eden Galatasaray'da mücadele sonrasında Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatsaray evinde karşı karşıya geldiği Ümraniyespor'u 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı.
Öte yandan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, kale arkasında bulunan tribünün orada sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Oğuzhan Ort
 

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