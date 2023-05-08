Galibiyet 3'lüsü Mauro Icardi'den

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşadı. Maçın tek golünü kaydeden Arjantinli golcü Mauro Icardi, kale arkasındaki tribünün önünde Galatasaraylı taraftarlara 3'lü çektirdi. Daha sonra futbolcular ve teknik ekip, galibiyeti taraftarla birlikte kutladı.

Oğuzhan Ort



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