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Galibiyet 3'lüsü Mauro Icardi'den

Galibiyet 3'lüsü Mauro Icardi'den
Galibiyet 3'lüsü Mauro Icardi'den

Sivasspor maçının ardından Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, taraftarlara 3'lü çektirdi.


Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0'lık skorla yendi. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşadı. Maçın gollerini kaydeden Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, kızlarıyla birlikte kale arkasındaki tribünün önünde Galatasaraylı taraftarlara 3'lü çektirdi. Daha sonra futbolcular ve teknik ekip, galibiyeti taraftarla birlikte kutladı.

Oğuzhan Ort
 

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