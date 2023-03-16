Galibiyet yetmedi! Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti

MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Miha Zajc'ın pasında defansın arkasına sarkan Michy Batshuayi'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
13. dakikada Ivan Rakitic'in ceza yayı sol tarafından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.
32. dakikada ceza yayı sağından İsmail Yüksek'in uzak köşeye aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marko Dmitrovic'te kaldı.
38. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında meşin yuvarlak ceza sahası içinde bulunan Alex Telles'in eline çarptı. Hakem Michael Oliver ilk olarak pozisyonu devam ettirdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi.
41. dakikada penaltıda topun başına geçen Enner Valencia meşin yuvarlağı kaleci Marko Dmitrovic'in sağından ağlara gönderdi. 1-0
49. dakikada Marko Dmitrovic'in önde olduğunu gören Arda Güler'in ceza sahası dışından vuruşundan meşin yuvarlak direğin yanından gitti.
50. dakikada sağ kanattan Arda Güler'in ortasında ceza sahası içinde topu alan Joshua King'in vole vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
54. dakikada Enner Valencia'nın ceza yayı üzerinden yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla dışarıya gitti.
61. dakikada Marcos Acuna'nın ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
69. dakikada sol kanattan hızla ilerleyen Enner Valecia'nın ceza sahası içine girip, rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta kaleci Marko Dmitrovic meşin yuvarlağı çeldi.
70. dakikada Jayden Oosterwolde'nin sol kanattan ortasında ceza içinde müsait pozisyondaki Miha Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
90+1. dakikada Jayden Oosterwolde'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
Stat: Ülker
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz (Diego Rossi dk. 84 ?), Samet Akaydin, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc (Mert Hakan Yandaş dk. 75), Jayden Oosterwolde, Arda Güler (Emre Mor dk. 84 ?), Michy Batshuayi (Joshua King dk. 19), Enner Valencia (Joao Pedro dk. 84 ?)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Sevilla: Marko Dmitrovic, Nemanja Gudelj, Loic Bade, Alex Telles, Gonzalo Montiel (Jesus Navas dk. 83 ?), Fernando, Ivan Rakitic (Joan Jordan dk. 83 ?), Marcos Acuna, Oliver Torres (Suso dk. 74), Rafa Mir (Lucas Ocampos dk. 74), Youssef En-Nesyri (Erik Lamela dk. 59)
Yedekler: Bono, Bryan Gil, Alberto, Manuel Bueno
Teknik Direktör: Jorge Sampaoli
Gol: Enner Valencia (dk. 41 pen.) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Serdar Aziz, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Loic Bade, Joan Jordan, Jorge Sampaoli (Teknik direktör) (Sevilla)
Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
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