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Galler'de süt tankeri nehre devrildi, nehirden su yerine süt aktı

Galler'de süt tankeri nehre devrildi, nehirden su yerine süt aktı
Galler'de süt tankeri nehre devrildi, nehirden su yerine süt aktı

Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de bir süt tankerinin nehre devrilmesi sonucu tankerdeki süt nehre karışırken, nehirden bir süre boyunca su yerine süt aktı.

Galler’de süt tankeri nehre devrildi, nehirden su yerine süt aktı - Tıkla İzle

Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de yer alan Carmarthenshire bölgesindeki Llanwrda kasabası yakınlarında kontrolden çıkan bir süt tankeri otoyoldan ayrılarak, Dulais Nehri'ne yuvarlandı. Tankerin devrilmesi sonucu tankerde taşınan litrelerce süt nehre karıştı. Nehirden bir süre boyunca su yerine süt akarken, nehir suları beyaza döndü. O anlar kameraya yansıdı.

Doğal Kaynaklar Galler (NRW), tankerden nehre dökülen süt miktarının bilinmediğini belirterek, olayın nehirde "ciddi seviyede renk solmasına" yol açtığını bildirdi. NRW, olayın nehir üzerindeki etkisine yönelik değerlendirmelerin devam ettiğini açıkladı.

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