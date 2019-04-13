Game Of Lokma 40 şube açıp 250 kişiye istihdam sağlayacak

Geleneksel Türk tatlısı lokmayı Belçika çikolatası ve soslarla yorumlayan Game Of Lokma, İstanbul'da 3 ayda 10 şubeye ulaştı. Hedeflerinin yıl sonuna kadar 40 şubeye ulaşmak ve 250 kişiye istihdam sağlamak olduğunu ifade eden Game Of Lokma Genel Müdürü Berkcan Yılmaz, "Lokmayı özel bir tarifle harmanlayarak yeni bir lezzet geliştirdik. Yeni konseptimize hem Türkiye'den hem de Arap dünyasından büyük talep var. Türkiye çapındaki bayileşme ağını tamamladıktan sonra yurt dışına açılacağız" diye konuştu.

"Toplum olarak tatlı ve çikolatayı çok seviyoruz"

Şu anda yatırım maliyeti çok düşük olduğu için her köşe başında lokmacı açılmaya başlandığını kaydeden Yılmaz, "Toplum olarak tatlı ve çikolatayı çok seviyoruz. Biz de lokma tatlısını çok ağır hale getiren şerbeti çıkartıp yerine Belçika çikolatası, farklı dolgular ve süslemeler ekleyip fast food bir tatlı haline getirdik" şeklinde konuştu.

"Yeni nesil lokma tatlısı yurtdışında çok rağbet görüyor"

Geleneksel lezzetlerden lokma tatlısını çeşitli sos ve özel tariflerle harmanlayarak yeni bir tatlı akımı oluşturduklarını ifade eden Yılmaz, "Yeni nesil lokma tatlısı yurtdışında çok rağbet görüyor. Şu anda 10 şubeye ulaştık. Her şubede ortalama 6 kişi istihdam ediliyor. 2019 yılı bizim için yatırım ve istihdam yılı olacak. Hem kendi mağazalarımız hem de francheise yatırımlarıyla yıl sonuna kadar 40 şube ve 250 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Kullanılan karışımların tamamını kendimiz üretiyoruz. Tatlı sektöründe tüketici yeni tatlar istiyor" ifadelerini kullandı.