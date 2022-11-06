Game of Thrones sahnesi değil, Erzincan'daki Kalecik Kalesi

Ulaşımı oldukça güç olan kale, İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından detaylı bir şekilde ilk kez görüntülendi.

Erzincan'da milattan önce Tunç Çağı'nda yapıldığı yüzey araştırmaları yapan akademisyenler tarafından tahmin edilen Kalecik Kalesi, sarp kayalıkların üzerindeki konumuyla görenleri adeta büyülüyor.

Gizli girişleri, mağaracıkları, taştan merdivenleri bulunan kale, sunduğu eşsiz manzarasıyla merak uyandırıyor. Özellikle sosyal medyada adından sıkça söz edilen kale, Game of Thrones dizisinin bazı sahnelerindeki kalelere benzetiliyor. Son dönemde bölgeye gelen yabancı turistlerin en fazla ilgisini çeken mekânlar arasında yer alıyor. Seyrine doyumsuz manzaralar sunan zirvedeki kale, dron ile görüntülendi.

Murat Aydemir



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