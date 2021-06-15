Gameplus'tan oyunseverlere özel yeni kampanya ve yeni sunucu

Yeni oyunların pahalı donanımlara gerek olmadan bulut üzerinden yüksek performansla oynanabilmesini sağlayan NVIDIA GeForce NOW servisini Türkiye'deki oyuncularla buluşturan Turkcell'in oyun platformu Gameplus, 3 aylık indirimli Premium paketini gameplus.com.tr üzerinden oyunseverlere açtı. Yapılan açıklamaya göre, oyunculara ücretsiz sunulan mevcut Basic paketinde ve Premium paketlerinde herhangi bir fiyat değişikliği yapılmayacağı belirtildi. Oyunseverler abonelik süresi sona erdiğinde yenilenen paketlerle GeForce NOW deneyimini sürdürebilecek.

Türkiye'deki ikinci sunucu İstanbul'a

Şubat ayında başlayan beta döneminden beri oyunseverler tarafından ilgi gören GeForce NOW powered by Gameplus, Türkiye'deki ilk sunucusunu Ankara'da kurup oyunseverlere hizmet sunmaya başlamıştı. Gameplus, oyun deneyimi artıracak ikinci sunucuyu Temmuz ayının ilk haftasında İstanbul'da devreye alacağı belirtilirken, her iki sunucu sayesinde oyuncular Türkiye sunucuları üzerinden GeForce NOW deneyimine sahip olacak.

Türk oyuncular 2 milyon saat oyun oynadı

Türk oyuncular Gameplus'ın 15 Mart'taki ticari lansmandan bugüne kadar toplam 1 milyon 800 bin tekil oturumda 2 milyon saat oyun oynadı. Oyuncuların platformda en çok oynadığı oyun League of Legends olurken bunu sırasıyla; Counter Strike: Global Offensive, Rust, Mount & Blade II: Bannerlord, The Witcher 3: Wild Hunt, Apex Legends ve Tom Clancy's Rainbow Six Siege takip etti.