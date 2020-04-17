Gamze Pala'nın ablası Tülay Pala: 'Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, dedi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz akşam Rize'nin Fındıklı ilçesinde uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Gamze Pala'nın ailesini arayarak başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde kendisine gerekenin yapılacağını söylediğini dile getiren acılı abla Pala “Cumhurbaşkanı bana gerekeni yapacağız, dedi. Gözünüz arkada kalmasın, dedi. Benim kardeşim zaten AK Parti'de yönetimdedir. Biliyor kendisi de. O yüzden gereken neyse yanınızdayız, dedi. Gereken her şeyi yapacağız, dedi. Yani bu bir canilik, başka hiç bir şey değil” ifadelerini kullandı.

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Hasan Fehmi Demir



