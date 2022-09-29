Gangsta's Paradise şarkısıyla tanınan ünlü rapçi Coolio hayatını kaybetti

ABD'li ünlü rapçi Coolio'nun menajeri Jarez Posey, ünlü şarkıcının Los Angeles'ta bir arkadaşının evinin banyosunda ölü bulunduğunu duyurdu. Posey, şarkıcının ölüm nedeninin henüz belli olmadığını, ilk yardım görevlilerinin şarkıcının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini düşündüğünü söyledi.

ABD'li şarkıcı Coolio, müzik kariyerine 1980'li yıllarda başlamış, 1995'te çıkardığı Gangsta's Paradise şarkısıyla tanınmıştı. Gerçek adı Artis Leon Ivey Jr olan Coolio, Michelle Pfeiffer'ın oynadığı Dangerous Minds filminin müziği olarak kullanılan Gangsta's Paradise şarkısı ile Grammy kazanmıştı.

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