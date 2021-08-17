İhlas Haber Ajansı

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Gani'nin yardımcısı kendisini Afganistan'ın geçici cumhurbaşkanı ilan etti

Gani'nin yardımcısı kendisini Afganistan'ın geçici cumhurbaşkanı ilan etti
Gani'nin yardımcısı kendisini Afganistan'ın geçici cumhurbaşkanı ilan etti

Afganistan’ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin yardımcısı Amrullah Saleh, Afganistan anayasasına göre kendisinin geçici cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etmişti. Gani'nin yardımcısı Amrullah Saleh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan anayasasına göre, cumhurbaşkanının yokluğunda, kaçışında, istifasında veya ölümünde cumhurbaşkanı birinci yardımcısının geçici cumhurbaşkanı olduğunu ifade ederek, “Şu anda ülkemdeyim ve meşru geçici cumhurbaşkanı benim. Desteklerini ve fikir birliğini sağlamak için tüm liderlere ulaşıyorum” dedi.

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