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Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi

Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi
Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen PKK mensubu 2 teröristin Hava Kuvvetlerinin icra ettiği harekat ile etkisiz hale getirildiğini açıklardı. Yapılan açıklamada, “Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verdi.

Ali Nargüner - Mevlüt İşli
 

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