Gara şehidinin annesi Emine Kaya: 'Bayram da, Anneler Günü de zehir oldu'

Mardin'de yaşayan Emine Kaya'nın oğlu polis memuru Vedat Kaya, terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılıp 6 yıl işkence gördükten sonra Gara'da şehit edildi. Şehidin annesi Emine Kaya, bayramın ve Anneler Günü'nün zehir olduğunu ifade etti. Anan Kaya, oğlunun kaçırılmadan önceki son Anneler Günü'nde kendisine hediye aldığı dualı kolyeyi ise hala boynunda taşıdığını kaydetti.

"7 senedir oğlumun sesini duymadım"

5 oğlu, 3 kızı olduğunu anlatan Emine Kaya, kendisi için Anneler Günü'nün olmadığını dile getirdi. Kaya, “6 sene işkence gördü. Ben de 6 sene burada işkence gördüm. Çok acı çekiyorum. Anneler Günü'nde beni arıyordu. ‘Anne, nasılsın, iyi misin?' diye soruyordu. Hediye getirirdi. 6 sene terör örgütünün elinde kaldı. PKK terör örgütü ona işkence yaptı. Oğlumun yokluğunda ben de burada işkence gördüm. Anneler Günü bana zehir oldu. Bayram zehir oldu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok acı çekiyorum. En son Anneler Günü'nde bana bir kolye, bir de eşarp aldı. Kolyesi hala boynumda. 7 sene önce bu kolyeyi getirdi, hala boynumda. O zaman ‘Anne, sen nasılsın, iyi misin?' dedi. Hediyesini getirdi ama 7 senedir hiç sesini duymadım. Ne yapacağım, bayram bayram değildir, Anneler Günü değildir. Zehir oldu bize" dedi.

Kuzey Irak'taki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından mağarada tutulan 13 sivil vatandaş 13 Şubat 2021 tarihinde şehit edilmişti.

Kübra Nur Atik



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