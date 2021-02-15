Gara şehitlerimizi son yolcuklarına uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaştan Er Sedat Sorgun, memleketi Erzurum'da binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Van'da vatani görevini yapan er Sedat Sorgun, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Halime Şehitoğlu'nu ziyaret edip, ardından akrabalarını ziyaret etmek için de memleketi Erzurum'a giderken 2015'te Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldı. 10 Şubat'ta Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaştan biri olan er Sedat Sorgun Narmanlı Camisi'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı, Tayyip Sabri Erdil, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, protokol üyeleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı sırasında bir vatandaş İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gönderdiği çelenge tepki gösterdi. “Bunlar PKK'ya yardım yapanlar utanmadan çelenk mi gönderiyorlar” diye tepki gösteren vatandaşı polis ekipleri ve çevredekiler zorlukla sakinleştirdi.

“Şehidin yakınları Diyarbakır annelerine destek vermişti”

Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Halime Şehitoğlu'nu ziyaret edip, ardından akrabalarını ziyaret etmek için de memleketi Erzurum'a giderken 2015'te Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırılan Sedat Sorgun'un yengesi ve komşuları Erzurum'da yapılan “Diyarbakır'daki annelere destek” mitingine katılmıştı.

Erzurum'daki açıklamada konuşan Sedat Sorgun'un yengesi Elvan Çoban, Diyarbakır'daki annelerin yanında olduklarını ifade ederek, “Sedat 2015 yılında PKK tarafından kaçırıldı. 5 yıldır haber alamıyoruz. Evladımız geri verilsin bu PKK'ya devletimiz son versin. Diyarbakır'daki ailelere destek veriyorum. Ben asla Kürt - Türk ayrımı yapmıyorum onlar benim kardeşlerim. Hiçbir anne ağlamasın hiçbir evlat şehit olmasın. Sedat'ın 5 yıl içerisinde sadece iki kere PKK videosunu yayımladı başka da haber alamadık” şeklinde konuşmuştu.

Erzurum'da düzenlenen “Diyarbakır'daki annelerin direnişine destek” mitingine katılan yengesi ve komşuları Sorgun'un geri verilmesini istemişti.

Küçük yaşta annesini kaybeden Sedat Sorgun'u üvey annesi Aynur Sorgun yetiştirdi. Şehit Sorgun, baba Nihat Sorgun'un 4 erkek çocuğundan ikincisi.

Çağrı Korkmaz - Özge Bozo - Şahap Gürler

Şehit Muhammet Salih Kanca'ya gözü yaşlı uğurlama

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 şehitten biri olan Muhammet Salih Kanca(38), memleketi Samsun'da yoğun karla karışık yağmur altında son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen sivil Muhammet Salih Kanca'nın naaşı bugün Samsun-Çarşamba Havaalanı'na getirildi. Şehit için düzenlenen karşılama törenin arından Muhammet Salih Kanca'nın naaşı Büyük Cami'ye getirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı cenaze töreninde şehidin kız kardeşleri, tabutun üstüne Fenerbahçe basketbol takımının formasını bıraktı.

13 şehitten biri olan Muhammet Salih Kanca'nın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedildi.

2016 yılının sonunda Cizre'de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı öğrenilen sivil Muhammet Salih Kanca'nın Samsun'daki cenaze törenine ayrıca Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, baba Abdülhamit Kanca, kardeşleri Nalan Yılmaz, Derya Saraçoğlu, Ayşenur Altuntaş katıldı.

Erdi Demür-Furkan Abrek Ünal

Gara şehidi polis memuru Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde kalleşçe şehit ettiği 13 görevliden biri olan polis memuru Sedat Yabalak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle, Mersin'in Bozyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde terör hedeflerine yönelik olarak gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen polis memuru Sedat Yabalak'ın cenazesi, sabaha karşı uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanına, oradan da karayoluyla memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine getirildi.

Cenazeye Bakan Soylu da katıldı

Evli ve 3 çocuk babası şehit polis memuru için ailesinin yaşadığı Tekeli Mahallesi'ndeki Tekeli Camii'nde öğle namazının ardından düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Vali Ali İhsan Su, Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve milletvekilleri ile ilçe belediye başkanlarının da katıldığı törende Bakan Soylu, acılı anne Ünzile Yabalak ile baba Kadir Yabalak ve şehidin eşi Burcu Yabalak'a başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti. Acılıyı aileyi yakınları teskin etmeye çalışırken, şehidin kızı Zeynep Yabalak'ın, polis kıyafeti içerisinde babasının naaşı önünde selam durması ise görenleri duygulandırdı.

Mersin Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit polis memurunun cenazesi, Bakan Soylu ve katılanların omuzlarında cenaze aracına götürüldü.

Şehidin cenazesi, daha sonra Bozyazı Tekeli Merkez Mezarlığında defnedildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Sedat Yabalak, kayınbabasını ziyarete gittiği Erzurum'dan görev yeri olan Şanlıurfa'ya dönerken, 28 Temmuz 2015 yılında Lice-Diyarbakır karayolu üzerinde eşi ve 3 çocuğunun gözleri önünde PKK tarafından kaçırılmıştı.

Koray Ünlü - Ali Tandoğan

Gara şehidi uzman çavuşun eşinin feryadı: "Bekle dedin bekledim"

Kahramanmaraş'ta kendi düğününe gelirken terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan ve 5 buçuk yıl sonra şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı (32), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolcuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Emine Sarı, "Bekle dedin bekledim" diyerek yürekleri dağladı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden biri olan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı için Ulu Camiinde öğle namazının ardından tören düzenlendi.

Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile şehidin yakınları katıldı.

Şehidin anne ve babası tabuta sarılarak ağıtlar yakarken, Malatya'da vatani görevini yapan kardeşi Ramazan Sarı ise askeri üniformasıyla törene katıldı.

Şehidin eşi Emine Sarı ise, kocasının üniforması ve kepini giyerek törene katıldı. Tabuta ağlayarak sarılan şehidin eşi, "Bekle dedin, bekledim" diye feryat etti.

Helalliğin alınmasının ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Namazın ardından askerlerin omuzlarına alınan şehidin naaşı son yolculuğuna uğurladı. Şehit Hüseyin Sarı'nın naaşı, Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği'ne defnedildi.

Halil Ulubey - Lider Olgun - Muhammet Abdulkadir Esen - Fazilet Çomruk

Gara şehidi polis memuru Mersin'de son yolculuğuna uğurlanıyor

PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde kalleşçe şehit ettiği 13 görevliden biri olan polis memuru Sedat Yabalak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılacağı törenle, Mersin'in Bozyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde terör hedeflerine yönelik olarak gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen polis memuru Sedat Yabalak'ın cenazesi, sabaha karşı uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanına, oradan da kara yoluyla memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine getirildi.

Cenazeye Bakan Soylu da katılacak

Evli ve 3 çocuk babası şehit polis memuru için ailesinin yaşadığı Tekeli Mahallesi'ndeki Tekeli Cami'inde tören düzenleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılacağı tören öncesi şehit polis memurunun Türk bayrağına sarılı naaşı cami önüne getirilirken, acılı anne Ünzile Yabalak ile baba Kadir Yabalak ve şehidin eşi Ebru Yabalak'ı yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin 7 yaşındaki kızı Zeynep Yabalak'ın, polis kıyafeti içerisinde, babasının naaşı önünde selam durması ise görenleri duygulandırdı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Sedat Yabalak, kayınbabasını ziyarete gittiği Erzurum'dan görev yeri olan Şanlıurfa'ya dönerken, 28 Temmuz 2015 yılında Lice-Diyarbakır karayolu üzerinde eşi Burcu Yabalak ve 3 çocuğunun gözleri önünde PKK tarafından kaçırılmıştı.

Koray Ünlü - Ali Tandoğan