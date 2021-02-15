Gara şehitlerimizi son yolculuklarına uğurluyoruz

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaştan Er Sedat Sorgun, memleketi Erzurum'da binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Van'da vatani görevini yapan er Sedat Sorgun, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Halime Şehitoğlu'nu ziyaret edip, ardından akrabalarını ziyaret etmek için de memleketi Erzurum'a giderken 2015'te Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldı. 10 Şubat'ta Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaştan biri olan er Sedat Sorgun Narmanlı Camisi'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı, Tayyip Sabri Erdil, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, protokol üyeleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı sırasında bir vatandaş İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gönderdiği çelenge tepki gösterdi. “Bunlar PKK'ya yardım yapanlar utanmadan çelenk mi gönderiyorlar” diye tepki gösteren vatandaşı polis ekipleri ve çevredekiler zorlukla sakinleştirdi.

“Şehidin yakınları Diyarbakır annelerine destek vermişti”

Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Halime Şehitoğlu'nu ziyaret edip, ardından akrabalarını ziyaret etmek için de memleketi Erzurum'a giderken 2015'te Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırılan Sedat Sorgun'un yengesi ve komşuları Erzurum'da yapılan “Diyarbakır'daki annelere destek” mitingine katılmıştı.

Erzurum'daki açıklamada konuşan Sedat Sorgun'un yengesi Elvan Çoban, Diyarbakır'daki annelerin yanında olduklarını ifade ederek, “Sedat 2015 yılında PKK tarafından kaçırıldı. 5 yıldır haber alamıyoruz. Evladımız geri verilsin bu PKK'ya devletimiz son versin. Diyarbakır'daki ailelere destek veriyorum. Ben asla Kürt - Türk ayrımı yapmıyorum onlar benim kardeşlerim. Hiçbir anne ağlamasın hiçbir evlat şehit olmasın. Sedat'ın 5 yıl içerisinde sadece iki kere PKK videosunu yayımladı başka da haber alamadık” şeklinde konuşmuştu.

Erzurum'da düzenlenen “Diyarbakır'daki annelerin direnişine destek” mitingine katılan yengesi ve komşuları Sorgun'un geri verilmesini istemişti.

Küçük yaşta annesini kaybeden Sedat Sorgun'u üvey annesi Aynur Sorgun yetiştirdi. Şehit Sorgun, baba Nihat Sorgun'un 4 erkek çocuğundan ikincisi.

Çağrı Korkmaz - Özge Bozo - Şahap Gürler

Şehit Muhammet Salih Kanca'ya gözü yaşlı uğurlama

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 şehitten biri olan Muhammet Salih Kanca(38), memleketi Samsun'da yoğun karla karışık yağmur altında son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen sivil Muhammet Salih Kanca'nın naaşı bugün Samsun-Çarşamba Havaalanı'na getirildi. Şehit için düzenlenen karşılama törenin arından Muhammet Salih Kanca'nın naaşı Büyük Cami'ye getirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı cenaze töreninde şehidin kız kardeşleri, tabutun üstüne Fenerbahçe basketbol takımının formasını bıraktı.

13 şehitten biri olan Muhammet Salih Kanca'nın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedildi.

2016 yılının sonunda Cizre'de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı öğrenilen sivil Muhammet Salih Kanca'nın Samsun'daki cenaze törenine ayrıca Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, baba Abdülhamit Kanca, kardeşleri Nalan Yılmaz, Derya Saraçoğlu, Ayşenur Altuntaş katıldı.

Erdi Demür-Furkan Abrek Ünal

Gara şehidi polis memuru Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde kalleşçe şehit ettiği 13 görevliden biri olan polis memuru Sedat Yabalak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle, Mersin'in Bozyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde terör hedeflerine yönelik olarak gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen polis memuru Sedat Yabalak'ın cenazesi, sabaha karşı uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanına, oradan da karayoluyla memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine getirildi.

Cenazeye Bakan Soylu da katıldı

Evli ve 3 çocuk babası şehit polis memuru için ailesinin yaşadığı Tekeli Mahallesi'ndeki Tekeli Camii'nde öğle namazının ardından düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Vali Ali İhsan Su, Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve milletvekilleri ile ilçe belediye başkanlarının da katıldığı törende Bakan Soylu, acılı anne Ünzile Yabalak ile baba Kadir Yabalak ve şehidin eşi Burcu Yabalak'a başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti. Acılıyı aileyi yakınları teskin etmeye çalışırken, şehidin kızı Zeynep Yabalak'ın, polis kıyafeti içerisinde babasının naaşı önünde selam durması ise görenleri duygulandırdı.

Mersin Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit polis memurunun cenazesi, Bakan Soylu ve katılanların omuzlarında cenaze aracına götürüldü.

Şehidin cenazesi, daha sonra Bozyazı Tekeli Merkez Mezarlığında defnedildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Sedat Yabalak, kayınbabasını ziyarete gittiği Erzurum'dan görev yeri olan Şanlıurfa'ya dönerken, 28 Temmuz 2015 yılında Lice-Diyarbakır karayolu üzerinde eşi ve 3 çocuğunun gözleri önünde PKK tarafından kaçırılmıştı.

Koray Ünlü - Ali Tandoğan

Gara şehidi uzman çavuşun eşinin feryadı: "Bekle dedin bekledim"

Kahramanmaraş'ta kendi düğününe gelirken terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan ve 5 buçuk yıl sonra şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı (32), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolcuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Emine Sarı, "Bekle dedin bekledim" diyerek yürekleri dağladı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden biri olan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı için Ulu Camiinde öğle namazının ardından tören düzenlendi.

Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile şehidin yakınları katıldı.

Şehidin anne ve babası tabuta sarılarak ağıtlar yakarken, Malatya'da vatani görevini yapan kardeşi Ramazan Sarı ise askeri üniformasıyla törene katıldı.

Şehidin eşi Emine Sarı ise, kocasının üniforması ve kepini giyerek törene katıldı. Tabuta ağlayarak sarılan şehidin eşi, "Bekle dedin, bekledim" diye feryat etti.

Helalliğin alınmasının ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Namazın ardından askerlerin omuzlarına alınan şehidin naaşı son yolculuğuna uğurladı. Şehit Hüseyin Sarı'nın naaşı, Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği'ne defnedildi.

Halil Ulubey - Lider Olgun - Muhammet Abdulkadir Esen - Fazilet Çomruk

Gara şehidi polis memuru Mersin'de son yolculuğuna uğurlanıyor

PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde kalleşçe şehit ettiği 13 görevliden biri olan polis memuru Sedat Yabalak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılacağı törenle, Mersin'in Bozyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde terör hedeflerine yönelik olarak gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen polis memuru Sedat Yabalak'ın cenazesi, sabaha karşı uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanına, oradan da kara yoluyla memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine getirildi.

Cenazeye Bakan Soylu da katılacak

Evli ve 3 çocuk babası şehit polis memuru için ailesinin yaşadığı Tekeli Mahallesi'ndeki Tekeli Cami'inde tören düzenleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılacağı tören öncesi şehit polis memurunun Türk bayrağına sarılı naaşı cami önüne getirilirken, acılı anne Ünzile Yabalak ile baba Kadir Yabalak ve şehidin eşi Ebru Yabalak'ı yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin 7 yaşındaki kızı Zeynep Yabalak'ın, polis kıyafeti içerisinde, babasının naaşı önünde selam durması ise görenleri duygulandırdı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Sedat Yabalak, kayınbabasını ziyarete gittiği Erzurum'dan görev yeri olan Şanlıurfa'ya dönerken, 28 Temmuz 2015 yılında Lice-Diyarbakır karayolu üzerinde eşi Burcu Yabalak ve 3 çocuğunun gözleri önünde PKK tarafından kaçırılmıştı.

Koray Ünlü - Ali Tandoğan

Şehit yakınları tabutun başında ‘şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı

Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde şehit edilen Adıyamanlı Aydın Köse'nin tabutunun başındaki yakınları ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atattı. Törende Kürtçe feryatlar da yükseldi.

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde mağarada cansız bedenlerine ulaşılan 13 şehitten biri olan Adıyamanlı Aydın Köse'nin (34) cenazesi, Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ köyüne getirildi. Malatya Adli Tıp Kurumunda otopsisi önceki gün yapılan şehidin cenazesi Kahta ilçe merkezindeki baba ocağına getirildikten sonra Kahta Devlet Hastanesi morguna konuldu. Cenaze morgdan alınarak önce baba ocağına, ardından Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ Köyü Camii'ne getirildi.

Şehit yakınları tabuta sarılarak gözyaşları göktü. Şehit yakınları ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Şehit yakınlarından biri ‘dik durun, başınızı öne eğmeyin, bugün bizim bayramımız' diyerek yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Cenaze namazına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli teröristlerin inlerine gireceklerini belirterek, “Ülkemizin terör konusundaki kararlılığı sürecektir. Topraklarımızda ve komşu ülkelerimizde Türkiye aleyhine bir tek terörist kalmayana kadar inlerine girecek, onlardan bunun hesabını soracağız. Rabbim tüm şehitlerimize, rahmet eylesin” dedi.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tabuta omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı.

Cenazeye katılanlar terör örgütü PKK'ya sloganlar ile tepki gösterdi. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı köy mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.

Hamdi ve Medine çiftinin 6 çocuğundan biri olan Aydın Köse'nin bekar olduğu öğrenildi.

Cenaze namazına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

Ahmet Arslantaş - Hüseyin Türkoğlu

Teröristlerin katlettiği polis memuru Kaya, Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı

Terör örgütü PKK mensupları tarafından Gara'da şehit edilen 13 rehineden biri olan polis memuru Vedat Kaya, memleketi Mardin'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Terör örgütü PKK mensupları, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara'da bir mağarada rehin tuttuğu ve aralarında polis ve askerlerin bulunduğu 13 esiri kurşuna dizerek katletti. Güvenlik görevlileri tarafından Türkiye'ye getirilen rehinelerin naaşları, Malatya'da yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenazelerin teslim edilmesinin ardından polis memuru Vedat Kaya'nın naaşı memleketi Mardin'e getirildi. Ambulanstan alınan şehidin cenazesi katafalka konuldu. Dini vecibelerin yerine getirilmesinin ardından Kaya'nın öz geçmişi okundu. Şehidin cenazesi yapılan törenin ardından Selen Kışlası Şehitliğine getirildi.

Törene Mardin AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Muhittin İlker Emir, şehidin meslektaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaya, 2015'te İstanbul'da polis memuruyken Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılmıştı. Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, 3 Eylül 2019'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek burada evlat nöbeti eylemine katılmıştı.

Kübra Nur Atik - Murat Başal

Teröristlerin katlettiği er Sungur, memleketi Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı

Terör örgütü PKK mensupları tarafından Gara'da şehit edilen 13 rehineden biri olan er Süleyman Sungur, memleketi Siirt'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Terör örgütü PKK mensupları, Irak'ın Kuzeyinde bulunan Gara'da bir mağarada rehin tuttuğu ve aralarında MİT mensupları, polis ve askerlerin bulunduğu 13 rehineyi kurşuna dizerek katletti. Güvenlik görevlileri tarafından Türkiye'ye getirilen rehinelerin naaşları, Malatya'da yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenazelerin teslim edilmesinin ardından piyade er Süleyman Sungur'un naaşı memleketi Siirt'e getirildi. Ambulanstan alınan şehidin cenazesi katafalka konuldu. Dini vecibelerin yerine getirilmesinin ardından Sungur'un öz geçmişi okundu. Şehidin cenazesi yapılan törenin ardından gözyaşları içerisinde Şeyh Süleyman mezarlığına getirildi.

Törene Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van jandarma Asayiş Kolordu komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, 3.Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Sungur, 2015 yılında Bingöl'de vatani görevini yaptığı sırada dağıtım izni için memleketi Siirt'e giderken Diyarbakır-Lice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılmıştı. Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur, 18 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek burada evlat nöbeti eylemine katılmıştı.

Selami Deniz

Şehit Muhammet Salih Kanca'nın naaşı Samsun'da

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Muhammet Salih Kanca'nın (38) naaşı Samsun'a getirildi.

Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen sivil Muhammet Salih Kanca'nın naaşı Samsun-Çarşamba Havaalanı'na getirildi. Şehit için düzenlenen karşılama törenine Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, baba Abdülhamit Kanca, kardeşleri Nalan Yılmaz, Derya Saraçoğlu, Ayşenur Altuntaş katıldı. Şehit Kanca, Büyük Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Kıranköy Şehitliği'ne defnedilecek.

Aileden alınan bilgiye göre, şehit edilen Muhammet Salih Kanca'nın 2016 yılının sonunda Cizre'de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı öğrenildi.

Furkan Abrek Ünal - Oğuzhan Uysal

Gara şehidi Eskişehirli Mevlüt Kahveci son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2016 yılında PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen 13 kişiden biri olan Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, öğle namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 2016 yılında kaçırılarak şehit edilen, aralarında polis ve askerin de bulunduğu 13 kişiden biri olan Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni Reşadiye Camii'nde gerçekleşti. Cenaze namazını İl Müftüsü Bekir Gerek kıldırdı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, milletvekilleri belediye başkanları katıldı. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi inzibatlar eşliğinde askeri top arabasına taşındı. Geçit töreninin ardından Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin cenazesi defnedilmek üzere Kanlıpınar Şehitliğine götürüldü.

“Sen kalk da ben yatayım oğlum”

Törende hazır bulunan şehit annesi Ayşe Güler, oğlunun tabutu başında gözyaşlarını tutamadı. Tabuta sarılarak oğlunun adını haykıran acılı anne, “Sen kalk da ben yatayım oğlum, Mevlüt'üm. Seni böyle görmeyeydim” diye sayıkladı.

Ayrıca Şehit Babası Alişan Kahveci de taziyeleri kabul ederken, oğlunun tabutuna bakarak sessizce ağlaması yürekleri dağdı.

Abdullah Güçlü - Ali Furkan Çetiner