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Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Gara’da 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi - Tıkla İzle

MSB, Irak kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri taraflıdan gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda operasyona dair görüntülere yer verilerek, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Ömer Faruk Karataş - Mustafa Cenik
 

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