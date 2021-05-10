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Garaj yangınında 3 araç yandı

Garaj yangınında 3 araç yandı
Garaj yangınında 3 araç yandı

Tekirdağ’da bir garajda çıkan yangında 3 araç yandı.

Garaj yangınında 3 araç yandı - Tıkla İzle

Yangın. Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aydoğdu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, garajda bulunan Halil A.'ya ait 59 TT 895 plakalı otomobil bir anda alev aldı.

Alevler yine Halil A.'ya ait olan 59 DP 194 plakalı araca da sıçradı. İki otomobil yanarken garajdaki alevleri fark eden Ferhat P., 39 DY 093 plakalı otomobilini yangın yerinden uzaklaştırdı. Yangında Halil A.'ya ait iki araç da kullanılamaz hale gelirken, Ferhat P.'ye ait otomobilde de ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine
olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Furkan Bolat
 

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