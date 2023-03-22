Garajda çıkan yangında otomobil ile pat-pat alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, olay Alaplı İlçesi Yığılca yolu üzerindeki bulunan Necati Güzel'e ait evin garajında meydana geldi. Evde dumanların kokusu ile karşılaşan Güzel, garaj kısmında alevlerin çıktığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın eve sıçramadan söndürülürken, garaj içinde bulunan otomobil ile pat pat aracı kullanılamaz hale geldi. Garajda hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Ertuğrul Yüksel

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