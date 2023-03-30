Garajda çıkan yangında traktör ve minibüs küle döndü

Olay, Yuva Mahallesi 2539. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il merkezinde bulunan bir garajda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında Musa B. ve Nuh B.'ye ait traktör ve minibüs kullanılamaz hale geldi.

Bedirhan Göksu

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